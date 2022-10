I ftuar në emisionin ‘’Sport Show’’ në Tv1 Channel, Blendi Dibra sekretar i përgjithshëm i klubit Vllaznia

Emisioni ‘’Sport Show’’ vjen kete te hene pas nje jave te mbushur me ngjarje te shumta sportive. Ndeshja historike e Vllaznis se femrave dhe fitorja ‘’ e mundimshme’’ e Vllaznise se meshkujve ndaj Bylisit ishin dy ngjarjet kryesore dhe me te perfolura te sportit per javen qe kaloi .I ftuar ne emisionin ‘’Sport Show’’ per te folur me shume per situaten qe po kalon Vllaznia, Blendi Dibra sekretar i pergjithshem i klubit .

Dibra: Eshte perjetuar nje emocion i vecante me Vllaznin e femrave. Nje pjese e grupit do te udhetoje per ne Angli, ku ekipi i femrave do te luaj me skuadren Chelsea. Une do te thosha qe kur mbyllet nje faze apo nje periudh, vjen nje reflektim me i thelle sesa detajet apo parashikimet qe me shume u perkasin teknikeve dhe gazetareve, ne aspektin qe ku eshte sporti. Ne shikojme nje president shume te dedikuar sic eshte Lazer Matija, i cili ka nje sukses qe na ben te gjitheve krenar. Por duhet te kthejme syt gjithnje edhe mbrapa. Ku jane aktoret qe mbeshtesin keta njerez qe po investojne tek sporti. Ne kete konteks dua te them qe kemi akoma shume objektiva per te arritur sic eshte infratruktura, ku kushtet stervitore jane me te vertete te mjerushme. Shkodra e do sportin. Duhet te gjithe te fokuson dhe te investohet me teper tek sporti.