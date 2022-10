Presidentja e KE-së mbërrin sot në Tiranë, zbardhet agjenda e Ursula von der Leyen

Presidente e Komisionit Europian në Tiranë, Ursula von der Leyen do të zhvillojë sot një vizitë zyrtare në Tiranë.

Mësohet se ceremonia e mikpritjes në Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” do të zhvillohet në orën 14:30. Gjithashtu bëhet me dije se presidentja e KE-së do të takohet me Presidentin Bajram Begaj.

Agjenda:

14.30 – Ceremonia e mikpritjes në Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza”

15.45 – Takim bilateral mes dy delegacioneve në Kryeministri

16.30 – Konferencë për shtyp mes Kryeministrit Edi Rama dhe Ursula von der Leyen, Presidente e Komisionit Europian në sallën COD, Kryeministri