I ftuar ne emisionin ”Start” ne Tv1 Channel Mark Rupa, perfaqesues i shoqerise civile dhe aktivist i njohur

Aktualiteti ne te cilin ne jetojme, menyra se si po kalohen krizat e shumta, si po menagjohet varferia, si po dalin ne drite gjera te cilat ne me para nuk i denim por qe jane abuzime me Shqiperine dhe me shqiptaret. Per te folur per te gjitha keto mengjesin e sotem ne emisionin ‘’Start’’ ishte i ftuar Mark Rupa, perfaqesues i shoqerise civile dhe aktivist shume i njohur.

Rupa: Shkodra te jep mundesin per te folur dhe ne Shkoder vleresohet zeri i lire. Situata eshte pak e veshtire kryesisht ne lidhje me emigracionin. Shqiptaret po largohen. Kjo eshte tema e dites, eshte tema e bisedes ne te gjitha forumet. Eshte nje plage e madhe shoqerore sepse nje shoqeri ecen perpara vetem kur ka kapacitetet e duhura per ta cuar ate perpara. Ne kete kontekst largimi i njerezve dhe kryesisht te rinjeve eshte nje goditje shume e madhe qe i vjen prespektives tone. Arsyet pse ikin shqiptaret jane kret te qarta dhe nuk ka pse te ngrihet me kjo pyetje por duhet te mendojm se si te gjejme nje mundesi angazhimi dhe fitimi per krahun e punes qe po iken nga vendi. Mendoj se kjo eshte sfida kryesore qe ne duhet te mendojme si shoqeri.