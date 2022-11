Rama: Veliaj do ta shkrijë çfarëdolloj pjelle që të nxjerrin Primaret e PD-së

Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar se Erion Veliaj do të jetë kandidati i socialistëve për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e 14 majit 2023.

Rama tha se Veliaj do të fitojë ndaj çfarëdolloj kandidati që do të dalë nga primaret e Partisë Demokratike.

“Unë nuk e di a do të jetë apo jo Erioni kandidat, por di të them që do të jetë Kryebashkiak! Dhe Erioni do ta shkrijë çfarëdolloj pjelle që do të dalë nga primaret e atyre”, – tha Rama.

Partia Demokratike do të zhvillojë fillimisht primaret për të nxjerrë emrin e kandidatit zyrtar. Ndërkohë në garë janë Belind Këlliçi, Gert Bogdani dhe Ilir Alimehmeti.