Kjo e dielë do të jetë me mot me kthjellime në perëndim dhe vranësira të pasuara nga reshje shiu dhe juglindje dhe verilindje. Temperaturat minimale parashikohen 7-12 gradë, temperaturat maksimale do të luhaten 14-17°C në veri, gjatë ditës do të jenë 21-23°C në zonën e ulët dhe bregdet.