Në mes të protestës, Bordi publikon çmimet e reja të karburanteve

Në mes të protestës së madhe të opozitës, Bordi i Transparencës i rishikoi çmimet e karburanteve.

Çmimi i shitjes me pakicë i naftës, jo më shumë se 223 lekë/litri (ishte 227), ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 211 lekë/litër (ishte 215).

Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës, jo më shumë se 209 lekë/litri (ishte 210), ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 197 lekë/litër. (ishte 198).

Çmimi i shitjes me pakicë i gazit, të jetë 74 lekë/litri me pakicë (nuk ka ndryshuar) dhe i shitjes me shumicë 62 lekë/litër për automjetet. (nuk ka ndryshuar).

Çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 130 lekë/litër