SPAK marrëveshje bashkëpunimi me homologët në Rumani kundër krimit dhe terrorizmit

Ditën e stome kreu i SPAK, Arben Kraja ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi gjyqësor bilateral me drejtorisë Hetimit të Krimit të Organizuar dhe Terrorizmit në Rumani (DIICOT).

DIICOT e përfaqësuar nga Oana Daniela Patu, ndërkohë marrëveshja ka si qëllim bashkëpunimin direkt mes autoriteteve gjyqësore nënshkruese për një qasje të përbashkët dhe efiçente të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.

“SPAK dhe DIICOT kanë objektiv bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar në fushën penale me prioritet luftën kundër terrorizmit, trafikut të personave, trafikut të drogës, të kryera në kuadër të grupit të organizuar ose të formave të tjera të krimit të organizuar, të cilat prekin territoret e të dy vendeve.

Marrëveshja është një instrument shtesë me qëllim eleminimin e grupeve kriminale, duke garantuar shkëmbimin e të dhënave, informacioneve operative si dhe aspekte që kanë të bëjnë me legjislacionin dhe praktikat gjyqësore me rëndësi në fushat me interes të përbashkët.

Nënshkrimi i këtij memorandumi përfaqëson një njohje në rritje të institucionit të SPAK nga autoritetet homologe gjyqësore të BE-së që kanë objekt goditjen e krimit të organizuar dhe terrorizmit.” – thuhet në njoftim.