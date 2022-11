Alibeaj i përgjigjet Ramës: Veç largimit, duhet të japësh llogari për abuzimet pa fre me pasuritë e shqiptarëve!

Nëpërmjet një reagimi në Twitter, Enkelejd Alibeaj i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama për projektin për Portit të Durrësit.

Reagimi:

Përrallat me transformime të mëdha dhe investitorë strategjikë janë të njëjtat me ato që u thotë shqiptarëve për inceneratorët. Për gati 9 vjet Edi Rama u ka ofruar qytetarëve pallavra për investime ndërsa u ka vjedhur atyre pasurinë publike. Ua ka vjedhur duke ua bërë dhuratë miqve dhe klientëve të tij. Projekti i portit të Durrësit është dështimi dhe grabitja e radhës së kësaj qeverie që veç largimit i duhet të japë llogari dhe për abuzimet pa fre me pasuritë e shqiptarëve