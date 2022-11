Rama surprizohet me një shportë me karafila në Vlorë: Janë për 10 vitet e tjera që PS do të qeverisë, kuptohet jo me mua!

Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi të zhvilluar në Vlorë është surprizuar nga mbështetës të tij. Kryeministri ka marrë një shportë me karafila.

Ndërkohë nuk ka munguar edhe humori nga kryeministri, ndërsa është shprehur: “E kam ditëlindjen më 4 korrik unë. Këto nuk janë për ditëlindjen time, PS nuk e ka ditëlindjen sot. Atëherë i bie që këta të jenë 10 plus të gjitha vitet e tjera që PS-ja do qeverisi. Edhe të jeni të bindur që kjo është e mundur, kuptohet që jo me mua deri atëherë, rëndësi ka që me Partinë Socialiste. Sepse asnjë tjetër nuk e bën dot atë që bën PS-ja dhe asnjë tjetër nuk ka asnjë lloj kapaciteti që të investohet për këtë vend si PS-ja.”