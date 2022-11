Vasili publikon raportin e Freedom House: EMAR e përzunë nga Zagrebi që në 2020-n!

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me deklaratën e bërë një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama për projektin e investitorit arab në Zagreb.

Vasili shprehet se Rama ka gënjyer sërish dhe në mënyrë ordinere ashtu siç bën gjithmonë sa herë është në hall të madh.

Reagimi i plotë i Petrit Vasilit

Rama mashtroi prap, projektin e EMAR ne Zagreb e perzune qe ne 2020!

Rama genjeu prap, trashe dhe ne menyre ordinere siç ben sa here qe eshte ne hall te madh.

Kete radhe ju vervit Zagrebit e tha qe atje po behet projekti Manhattan, dhe kater here me i vogel se Porti i Durresit dhe qe ishte sipas Rames projekt shume i rendesishem per Zagrebin.

GENJESHTRA E PARE E MADHE.

Projekti eshte hedhur poshte, qe ne vitin 2020 pas presionit te shoqerise civile, qe atje nuk eshte e kapur si ketu.Keshilli i qytetit rrezoi projektin dhe nuk miratoi tjetersimin e tokes.

GENJESHTRA E DYTE E MADHE

Ashtu si ne Shqiperi edhe ne Zagreb projekti ishte 110 hektare dhe jo nje e katerta sic genjen Rama.

KONFIRMIMI I RREZIMIT TE PROJEKTIT!

Perveç te tjerave edhe ne Raportin Vjetor te FREEDOM HOUSE te vitit 2021 per Kroacine ne kapitullin “Pushteti Lokal” citohet si nje fitore e madhe rrezimi perfundimtar i Projektit Manhattan ne Zagreb!

Faktet i keni me fotot me poshte.

Ky i pacipe, qe ne pandemi shiti dhunen ne Algjeri sikur ndodhte ne Spanje,

pastaj genjeu per Zvicren qe gjoja fuste ne burg per energjine elektrike,

pastaj genjeu qe pasuria e Kartelit te Sinaloas eshte me madhe se GDP e Gjermanise, sot genjen per Zagrebin ne Kroaci.

Shkurt e thjesht, kemi nje Kryeminister te korruptuar dhe genjeshtar ordiner, nje turp e faqe e zeze qe nuk i shkon asnje pijaneci te rendomte lagjeje.

Ju kam thene qe fle gjithe diten dhe pasdite ngrihet nga gjumi e leshin genjeshtra, ja kjo eshte jeta e tij.