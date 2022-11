Deputeti britanik në mbrojtje të shqiptarëve: E pashë protestën nga afër, nuk ishin kriminelë e plaçkitës

Deputeti britanik Daniel Kawczynski ka folur sëfundmi në lidhje me prpotestën e shqiptarëve në Britani pak ditë më parë. Ndryshe nga ҫ’jemi mësuar të dëgjojmë e lexojmë nga plitikanë e media britanike ai i doli në mbrojtje emigrantëve shqiptarë dhe shprehu kundërshtinë e tij ndaj deklaratave të ashpra e paragjykuese ndaj shqiptarëve.

“Nuk ka dyshim se ka polemika në rritje për kalimet e paligjshme në kanalin anglez, por mënyra sesi ne e trajtojmë diasporën ekzistuese shqiptare këtu në Mbretërinë e Bashkuar është shumë e rëndësishme dhe një tregues kyç se si i zhvillojmë marrëdhëniet tona me Tiranën.

Unë jam deputeti i vetëm konservator i Parlamentit që kam lindur në Evropën Lindore,kam lindur në Poloni, kështu që marrëdhëniet tona me Evropën Qendrore dhe Lindore, duke përfshirë Ballkanin, janë me interes të veçantë për mua. Mbaj mend që kam ardhur për herë të parë në këtë vend, duke i shpëtuar komunizmit me familjen time në tetor të vitit 1978, si një fëmijë gjashtë vjeç. Më kujtohet ngrohtësia, mirësia dhe mikpritja e jashtëzakonshme që na treguan kur erdhëm për herë të parë në këtë vend. Kjo është ajo që karakterizon britanikët dhe këtë vend. Kjo është ajo për të cilën jemi të njohur në mbarë botën, mënyra se si i trajtojmë njerëzit e besimeve, feve, prejardhjeve dhe karakteristikave të tjera të ndryshme.

Sigurisht që ne duam të kontrollojmë migracionin, sigurisht që duam të kontrollojmë kufijtë tanë dhe sigurisht që duam të sigurojmë që migrimi të funksionojë në interes të Mbretërisë së Bashkuar. Por nëse historia na ka mësuar një gjë, ajo është se përqendrimi në një lloj të caktuar njerëzish, ose në një kombësi të caktuar, është një gjë shumë e rrezikshme për çdo shoqëri. Dhe të fajësosh një grup të caktuar njerëzish për sëmundjet dhe vështirësitë që po kalon kombi është fundi i hollë i pykës dhe diçka që historia na ka mësuar vazhdimisht është jashtëzakonisht problematike.

Unë besoj se shqiptarët në Mbretërinë e Bashkuar po përballen me të njëjtin presion që kaluan polakët në fillim të viteve 2000 – në fakt, ndoshta edhe më shumë. Kam hasur raste në zonën time elektorale në Shreësbury të fëmijëve të vegjël me origjinë shqiptare që janë ngacmuar në shkollë dhe kanë përjetuar abuzime raciste.

Javën e kaluar, takova qytetarë shqiptarë në urën Westminster, të cilët po demonstronin paqësisht dhe mbanin flamujt e tyre shqiptarë dhe thoshin: “Unë jam marangoz”, “Unë jam infermiere”, “Unë jam mjek”, “Unë” jam mësues shkolle”, dhe, “Ne jemi këtu dhe po kontribuojmë në Mbretërinë e Bashkuar. Ne e duam këtë vend. E megjithatë media na portretizon të gjithëve si kriminelë dhe pjesë të një lloj kombësie të keqe që është këtu thjesht për të përfituar nga britanikët dhe për të qenë kriminelë.

Isha shumë i prekur nga ajo që dëgjova në urën Westminster nga ata njerëz që punonin shumë. Demonstrata që pashë javën e kaluar në urën Westminster është shumë e ndryshme nga ajo se si u karakterizua ngjarja në The Mail on Sunday, e cila u përpoq t’i portretizonte ata demonstrues si një turmë plaçkitëse, e vendosur në ferr për të krijuar dhunë. Kjo nuk është ajo që pashë në urën Westminster,” tha ai.

Ai gjithashtu nuk la pa përmendur as deklaratën e Sekretares së Brendshme Bravermen e cila i cilësoi shqiptarët si kriminelë.

“Ne të gjithë duam të shkatërrojmë modelin e biznesit të bandave kriminale, por nuk duhet t’i bëjmë ballë shqiptarëve. I bëj thirrje Sekretares së Brendshme që të fokusohet në detyrën që ka përpara dhe të jetë e kujdesshme me gjuhën që përdor. Sigurisht, disa nga banorët shqiptarë që takova në urën Ëestminster më shprehën shqetësimin për karakterizimin e tyre nga politikanë të caktuar në këtë Dhomë. Njoh dhe vlerësoj kontributin ndihmues të shqiptarëve,” tha ai.