Situata ne qarkun e Shkodres gjate 24 oreve te fundit nga reshjet e shiut…

Ne territorine e bashkise Fushe-Arrez vazhdoje reshjet e shiut me intesitet te lart dhe era te fuqishme. Deri ne keti momente raportohet per demtim te infrastruktures rrugore auto rurale, ne te gjitha njesite dhe shkeputje te energjis elektrike. Po punohet per venjen dhe mbajtjen ne funksion te rrugeve auto qe lidhin bashkin me qendrat e Njesive Administrative. Per cdo informacion tjeter mbetemin ne kontakt.