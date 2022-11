”Keqmenaxhimi i kaskadës, vjedhje ditë e natë!” Berisha në Obot: KESH të dëmshpërblejë banorët…

Kryetari i PD Sali Berisha ka qenë pasditen e sotme pranë familjeve në Obot të Shkodrës. Duke biseduar me banorët, një prej të cilëve njëri tha se janë 1000 ha nën ujë, Berisha tha se është një fatkeqësi e krijuar dhe bazë e problemit është keqmenaxhimi i kaskadës për shkak të vjedhjes.

”Reshjet kanë qënë të fuqishme por baza është keqmenaxhimi absolut i kaskadës për shkak të vjedhjeve. Këta në kohë kur mund të prodhonin energji për të gjithë nevojat e vendit, kanë bërë tenderin dhe kanë blerë energji dhe nuk kanë prodhuar asnjë kilovat, deri mëngjesin e sotëm kur kanë filluar prodhimin pasi u demaskuan. Kanë hapur mbrëmë pa njoftuar. Njoftohen disa orë përpara i kanë pasur të gjithë treguesit. Mirëpo keqmenxhimi i kaskadës është bërë ligj për shkak të vjedhjeve që këta bëjnë në energji pasi energjia është shndërruar në një mall që vjedhin ditë e natë. I kanë marrë KEK-ut të Kosovës 150 milionë kilovat depozita dhe kur KEK-u fut në riparim termocentralet bateritë u kërkoi që ti kthenin një pjesë por këta nuk i dhanë asnjë kilovat.

Një pjesë të madhe të energjisë së KEK këta e shitën në pik në një kohë kur kaskada duhej të ruhej të mbahej Fierza nën kontroll, por jo. Kjo është vjedhje me pasoja të mëdha. Hapin fshehtas tunelet e Komanit, hapin portat e Zadejës të Vaut të Dejës dhe vjen përmbytja me shpejtësi të rrufeshme. Njerëzit kanë qënë jashtë dhe nuk u futën dot në shtëpi.

Ky nuk njef asnjë ligj pasi ligji detyron KESH të paguajë çdo dëmtim që bën. Ne do të marim menjeherë masat që KESH të krijoijë fondin e përmbytjeve që të ruhet vetëm për rastet e përmbytjeve. Ligji detyron atë që dëmton të paguajë. Këta e kanë zhndërruar KESH në një ndërmaje private.”