Ministrja e Arsimit, Kushi tregon tre ndryshimet që prekin Maturën 2023

Gjatë një takimi me maturantë, prindër dhe mësues në Elbasan, ministrja e Arsimit, Evis Kushi prezantoi tre ndryshimet që prekin maturën 2023. Ndryshimet janë që nga hartimi i testit, administrimi i provimit dhe mundësia e rivlerësimit të testit.

Pas diskutimeve me grupet e eksperteve, Kushi publikoi peshën e notës mesatare dhe provimeve të maturës në konkursin e mjekësisë. Testi elektronik për mjekësinë do të ketë 30% te pikëve, ndërsa 70% do ti ketë mesatarja e gjimnazit dhe notat e provimeve të maturës.

Pas shumë vitesh nga heqja e konkurseve në universitete, Ministria e Arsimit po piloton testimin elektronik për degën e mjekësisë. Fondi i pyetjeve nga lënda e kimisë, biologjisë dhe fizikës por hartohet nga një grup mësuesish dhe do të bëhen publike për maturantët në ditët e fundit të dhjetorit.