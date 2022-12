Samiti i BE-së në Tiranë, zbardhet temat që do të diskutohen

Për herë të parë, më 6 dhjetor Tirana do të jetë ”kryeqendra” e Europës. Samiti i BE dhe Ballkanit Perëndimor, do të diskutojë tema që nga lufta në Ukrainë, migracioni, lufta kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar, por edhe përforcimi i sigurisë me qëllim parandalimin e ndërhyrjeve të huaja.

Samiti do të jetë një mundësi për të diskutuar veprimet e koordinuara për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, të cilat janë bërë edhe më të rëndësishme në kontekstin e agresionit rus kundër Ukrainës. Kjo përfshin luftën ndaj manipulimit të informacionit të huaj dhe përmirësimin e sigurisë kibernetike.

Një tjetër pikë mjaft e rëndësishme është edhe emigracioni. Liderët do të shkëmbejnë pikëpamjet për menaxhimin e emigracionit duke qenë se ka pasur një rritje të të rinjve nga Ballkani Perëndimor që janë larguar nga vendi, përfshirë këtu edhe Shqipëria.

Në diskutim do të jetë politikat e vizave të BE-së dhe bashkëpunimin në sistemet e kthimit. Ata do të diskutojnë gjithashtu se si të forcohet bashkëpunimi për kundër-terrorizmin dhe parandalimin e radikalizimit.