Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili iu është bashkuar reagimeve në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut.

Përmes një mesazhi në “Facebook” Vasili ngre pyetjen nëse shqiptarët kanë të drejtë për të arritur drejtësi të barabartë, ndërsa ndalet te reforma në drejtësi. Sipas tij kjo reformë po kryhet në “në mënyrë të turpshme”.

DEKLARATA E VASILIT

Te drejtat e njeriut ne Shqiperi:Padrejtesi per qytetaret dhe Pandeshkueshmeri per pushtetaret!!

Sot ne Diten Nderkombetare te te Drejtave te Njeriut ka vetem nje pyetje themelore:

A e gezojne shqiptaret te drejten per Drejtesi te barabarte dhe te mundshme per ta arritur?

Ne Shqiperi po kryhet nje Reforme e turpshme ne Drejtesi.

Nje pseudoreforme rezultati i vetem i se ciles eshte: kapja e saj totale e drejtesise nga Rama dhe rilindja.

Ndaj sot e drejta per drejtesi po perjeton ditet me te errta per cdo qytetar.

Te pambrojtur, te diskriminuar, te zhgenjyer, te vjedhur e te dhunuar; keto jane ndjesite, qe provojne shqiptaret lidhur me te drejten per drejtesi dhe per sistemin e drejtesise gjoja te re te krijuar pas reformes.

Lejtmotivi padrejtesi per qytetaret dhe pandeshkueshmeri per pushtetaret eshte fytyra e “drejtesise se re”!

Me shume te drejte z.Elez Biberaj Drejtor i Zerit te Amerikes per Europen dhe Azine, thoshte se:

“Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vë në dukje se Reformat e Drejtësisë janë dëmtuar nga korrupsioni i përhapur”.

“vendi po përjeton praktikisht zhbërjen e sistemit të kontrollit dhe balancave, dhe gjyqësori duket i paralizuar.

“Rama është përpjekur ta forcojë pushtetin e tij në maksimum, duke ngushtuar hapësirën publike, duke minuar institucionet e pavarura, duke e mbushur gjyqësorin me besnikë, nën maskën e reformave”, thote Biberaj.

Rama dhe rilindja reformen ne drejtesi e ka trajtuar me moton shkaterrimtare ” te kapim drejtesine me cdo kusht e me çdo çmim!”

Institucionet e reja u ngriten me shkelje skandaloze te ligjit duke filluar nga KLP dhe KLGJ, ku u zgjodhen anetare te tyre gjithfare personash ne dhunim te hapur me l ligjin:

a.disa, qe ONM i rrezoi si te padenje,

b.disa, qe kishin qene spiune te sigurimit,

c.disa, qe kishin bere gjyqe politike ne kohe te komunizmit,

d.disa, qe kishin bere evazion fiskal.

Prokurorja e pergjithshme u zgjodh pa veting dhe me 69 vota nga 84 duke dhunuar rende Kushtetuten.

KED u bllokua per nje kohe te gjate ne dhunim te Kushtetutes dhe ligjitme qellimin e vetem ate te kapjes se tij nga rilindja.

Konkurimi per vendet e reja ishte shpesh fiktiv, pa gare dhe pa numrin minimal te konkurenteve per cdo post, duke bere kontrollin e procesit nga rilindja, duke realizuar thjesht kapjen e institucioneve te reja te drejtesise.prej saj.

Gjate procesit te plotesimit te Gjykates Kushtetuese u vertetua tentativa mafioze per te rrembyer anetaret e Gjykates Kushtetuese, qe ishin kompetence e Presidentit.

Dhjetra Ligje te Reformes ne Drejtesi jane ndryshuar ende pa filluar akoma funksionimi i tyre, ne menyre te njeanshme, pa konsultim me Komisionin e Venecias, me nisma te qeverise dhe me nje parlament jolegjitim.

Asnje strategji nuk u hartua per te zgjidhur kolapsin total te sistemit gjyqesor ne te gjitha nivelet ku mungesat ne personel jane kritike dhe ku dhjetra mijra dosje kane mbetur pa u trajtuar qe nga Gjykata e Larte me 36 mije dosje e deri tek Gjykatat e te gjitha niveleve.

Vetingu me standarte te dyfishta ku edhe vete anetaret e tij kishin probleme te renda qe nga nepotizmi politik e deri tek integriteti moral e pasuror eshte fakt shkaterrimtar.

Kolapsi total i drejtesise eshte fakt dhe te vertetat ulerasin:

Aktualisht mesatarja eshte 3 mije çeshtje per nje gjyqtar qe do te thote qe realisht qytetaret te mos marrin kurre drejtesi.

Do te thote ulje e tmerrshme e cilesise se gjykimit per shkak te nje volumi absolutisht te paperballueshem.

Do te thote neperkembje e te drejtave dhe e barazise perpara ligjit per dhjetra mijra qytetare.

Do te thote hapesire pa fund per abuzuesit sepse drejtesia ndaj tyre nuk do te behet kurre.

Do te thote fushe e hapur per pandeshkueshmerine ne te gjitha nivelet e shoqerise.

Do te thote pasiguri e thelle juridike per bisneset dhe premise fondamentale per thellim te krizes ekonomike.

Lojrat dhe propaganda me harten e re gjyqesore ishin thellimi dramatik me pabarazine perpara ligjit.

Mungesat e gjyqtareve ne sistemin e drejtesise jane kritike.

Harta e re gjyqesore thjesht riperzien corben e kolapsit dhe nuk i jep zgjidhje asaj, por vetem sa u shton mundimet dhe u kufizon ne menyre drastike aksesin per drejtesi qytetareve.

Drejtesia e kapur nga rilindja prodhoi kaos dhe uli pertoke autoritetin e drejtesise.

Reforma e kapur e drejtesise prodhoi zhgenjim dhe betonoi pandeshkueshmerine.

Asnje lloj propagande nuk mund te jete alibi per kete kete baderdi organizative dhe ligjore te qellimshme me drejtesine.

Kjo eshte e verteta e madhe e realitetit te te Drejtave te Njeriut ne Shqiperi si pasoje e pushtetit te Rames dhe Rilindjes dhe rrembimit te drejtesise prej tyre!