Ministrja Balluku: Porti i ri në Porto Romano investim 390 milionë euro, punëson 1500 persona

Kryeministri Edi Rama sëbashku me zv.kryeministren Belinda Balluku kanë prezantuar projektin e Portit të ri Tregtar të Durrësit në Porto Romano.

Në fjalën e saj hapëse të këtij prezantimi ministrja e Infrastrukturës shprehet se kompleksi portual Durrës-Porto Romono do të mbulojë nevojat e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në 4 dekadat e ardhshme.

“Është një projekt strategjik që do mbulojë nevojat e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës, për 4 dekadat e ardhshme. Nuk është kopje e madhe e Durrësit, por investim i ri modern që do mbulojë kërkesat e 4 dekadave të ardhshme me një teknologji që nuk është aplikuar këtu. Në këtë investim 390 milionë eurosh që punëson 1500 vetë, një vëmendje ka marrë ndërlidhja e terminaleve edhe hekurodhore. Dy portet do lidhen së bashku por edhe më linjat që vjen për në Tiranë. 46% do mundësohet nga shteti, 54% nga ndërtuesi. Pasi kjo është zgjedhur me konsensus. Do rimbursohet na autoriteti portual i Durrësit. Do dalë në garë ndërkombëtare, për të gjitha kompanitë. Procesi i garës do mbyllet në korrik të 2023”, tha Balluku.