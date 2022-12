Ministrja Xhaçka flet në Këshillin Koordinues të Diasporës: Nëse nuk gjejmë mënyra për të ndërtuar modele bashkëpunimi

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka ka folur në Këshillin Koordinues të Diasporës, ku theksoi në mesazhin e saj se nëse nuk gjejmë mënyra për të ndërtuar modele bashkëpunimi me diasporën, unë besoj që historia nuk do të na falë.

Ajo i shprehu mirënjohje KKT për punën e bërë pavarësisht kushteve të vështira.

“Misioni ynë, konsolidimi i Diasporës dhe forcimi i rolit të saj në avancimin e kombit. Detyrimi që kemi ndaj diasporës është i madh e i pashlyeshëm. Forcimi i marrëdhënieve me diasporën, mundësi e potencial i jashtëzakonshëm. Diaspora është pa as më të voglin dyshim një burim i jashtëzakonshëm mundësish.

Nëse nuk gjejmë mënyra për të ndërtuar modele bashkëpunimi me diasporën, unë besoj që historia nuk do të na falë. Ne sot i kemi të gjithë mundësitë për ta ndërtuar këtë bashkëpunim. Ky proces ka nisur, KKD është ndoshta prova më e mirë e kësaj që them.

Kalimi i Diasporës tek MEPJ, mund të vëmë në dispozicion të kësaj përpjekje të gjithë resurset e shërbimit tonë të jashtëm”, tha ministrja Xhaçka.

Ajo theksoi se diaspora nuk është thjesht një burim i ardhurash që na ndihmon të kalojmë kohën e vështirë, por një partnere në këtë përpjekje.