Peleshi bashkëbisedim online me përfaqësuesit e Shqipërisë me mision jashtë vendit

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi zhvilloi një bashkëbisedim online me të gjithë përfaqësuesit e Shqipërisë në misione jashtë vendit. I shoqëruar edhe nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Gjeneral Brigade Arben Kingji, Ministri Peleshi i përgëzoi ata për kontributin dhe punën e bërë gjatë këtij viti tejet të ngarkuar për sigurinë dhe paqen në botë.

“Gjatë vitit që po lëmë pas, puna juaj dhe e FA dhe në veçanti e atyre që janë në misione ndërkombëtare ka marrë një tjetër përmasë. Ky ishte një vit me lajme jo të mira për sigurinë dhe paqen, ishte një vit kur skena e sigurisë u trondit për shkak të invazionit rus në Ukrainë dhe kjo bëri që siguria dhe paqja si domein të vendosen në qendër dhe të jenë prioritet i prioriteteve për të gjithë botën”, u shpreh Ministri i Mbrojtjes.

Në fjalën e tij, Peleshi foli edhe për objektivat që Ministria e Mbrojtjes ka për vitin 2023.

“Ky është viti kur ne bëmë një ndryshim sasior dhe cilësor në shpërblimin e FA. Kemi rritur 30% pagat për të gjithë efektivët, nga ushtari bazë dhe deri te gradat më të larta. Angazhimi dhe premtimi i Kryeministrit për të patur një rritje të vazhdueshme dhe të përvitshme deri sa të arrijmë nivelin më të lartë në rajon do të realizohet. Vitin që vjen do e rrisim edhe 7 % të tjera pagën mbi atë 30% që u rrit gjatë vitit 2022”, u shpreh ministri Peleshi.

Sipas tij, në 2023 fillon puna për ndërtimin e korpusit të Akademisë së FA, Ndërsa flota e Forcës Ajrore do të shtohet edhe me helikopterë të tjerë “Black Hawk”, duke e çuar në 6 numrin e helikopterëve.

Ministri i Mbrojtjes u shpreh se është bërë mjaft progress në punën për ndërtimin e bazës së parë taktike ajrore të NATO-s në Kuçovë dhe pritet që për rreth një vit ajo të jetë gati. Një tjetër projekt i Ministrisë së Mbrojtjes për vitin që vjen është edhe ndërtimi I një porti të ri ushtarak nëPorto Romano pranë portit komercial, i cili sipas ministrit Peleshi do t’i japë Shqipërisë një rëndësi të shtuar strategjike, pasi ky port do të jentë porta e hyrjes dhe e dislokimit të forcave aleate nga Ballkani Perëndimor drejt Lindjes.