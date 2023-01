“Viti 2023 çelet me Spitalin e Ri të Sëmundjeve të Brendshme në QSUT, e do të vijojmë punën për përfundimin e investimeve transformuese për sistemin shëndetësor, hapjen e kantiereve të reja nga veriu në jug dhe ofrimin e më shumë shërbimeve cilësore për qytetarët”, shkruan Kryeministri Edi Rama në Facebook, ku ka postuar edhe një video me punët e kryera në sistemin shëndetësor.