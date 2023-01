Rama nxjerr pamjet: Mbyllet faza e parë e ndërtimit të ri në maternitetin “Mbretëresha Geraldinë”

“MIRËMËNGJES

dhe me punimet për përmbylljen e fazës së parë të ndërtimit të ri në Maternitetin “Mbretëresha Geraldinë”, që do t‘i hapë rrugë investimit në godinën qendrore, e cila do të rilindë duke ruajtur arkitekturën historike, për të garantuar standardin më të mirë të shërbimit për nënat dhe fëmijët, ju uroj një ditë të mbarë“, shkruan Kryeministri Edi Rama mëngjesin e sotëm në një postim në Facebook, ku ka ndarë edhe pamjet e punimeve në këtë maternitet.