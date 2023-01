Gazeta belge shkruan për Ksamilin: Maldivet e Europës, destinacioni më i mirë që duhet vizituar

Një gazetë belge ka shkruar për bukuritë e Shqipërisë dhe kryesisht Ksamilin. Në artikullin e Le Soir, bëhet përshkrimi i bukurive natyrore. Po ashtu gazeta e përshkruan Ksamilin si një pjesë e vogël e Maldiveve, ose si ”Maldivet e Evropës”. Theksohet se në krahasim me Maldivet, Ksamili është më i përballueshëm ekonomik.

Artikulli i plotë:

Nëse ëndërroni shtrirje të gjata me rërë të bardhë dhe laguna blu aq sa mund të shohë syri, me siguri do të mendoni drejtpërdrejt për Maldivet. Me 8,256 kilometrat e tij që e ndajnë këtë arkipelag të vendosur jashtë Oqeanit Indian dhe fluturimin e tij të drejtpërdrejtë në orën 10:30 nga Brukseli, ky destinacion është megjithatë larg të qenit unanim midis ekologëve dhe atyre që duan të respektojnë angazhimet e tyre ndaj planetit. Sepse përveç të qenit një destinacion i largët, prapaskenat e këtij ishulli parajsor shtyjnë më shumë se një, veçanërisht për shkak të menaxhimit të dobët të mbetjeve që i ka bërë atij pseudonimin e ishullit “plehra” në dekadat e fundit.

Xhevahiri i Adriatikut

Po sikur t’ju thoshim se është e mundur të merrni në konsideratë dhe të përfitoni nga asetet e Maldiveve pa u larguar nga Evropa? E keni të vështirë ta besoni? Në Tik-Tok dhe Instagram, megjithatë, një destinacion është gjithë bujë: është Shqipëria, e vendosur në gadishullin Ballkanik në Evropën Juglindore. E vendosur 2136 kilometra larg kryeqytetit tonë, Shqipëria shfaqet si një kompromis ideal për ata që janë në kërkim të hapësirave të mëdha parajsore. Në rrjetet sociale tashmë ka nisur pseudonimi “Maldives of Europe”.

Është veçanërisht vendpushimi bregdetar Ksamil, i vendosur në jug të vendit, i cili tërheq për shtrirjet e tij ujore sa të sheh syri. Plazhi i tij konsiderohet gjithashtu një nga më të bukurit në Evropë. Për shkak se Riviera Shqiptare është shumë më shumë se 100 km vijë bregdetare, ajo është gjithashtu limane të fshehura dhe zona arkeologjike të lë pa frymë. Prej disa kohësh, Ksamili është kthyer natyrshëm në vendin e duhur dhe janë shfaqur shumë hotele luksoze që të kujtojnë ato në Maldive. Një nga pikat më të nxehta? Padyshim plazhi i Pemës së Thatë, me shtretërit e tij të mbuluar me tendë me pamje nga deti.

Nëse destinacioni josh aq shumë përdoruesit e internetit, është edhe për çmimin e tij shumë më të volitshëm se Maldivet; për një javë pushime në hotel, llogaritni mesatarisht 1,043 € për dy persona, krahasuar me 2,718 € për një qëndrim ekuivalent në Maldive sipas vlerësimeve të Ou-et-Quand.net. Pra, çfarë presim për të rezervuar?