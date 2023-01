Balluku: Kemi mbrojtur familjet dhe 172 mijë biznese nga rritja e çmimit të energjisë

Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, u shpreh sot se falë menaxhimit të mirë, qeveria ia doli që të mbronte 1 milion e 90 mijë familje shqiptare si dhe 172 mijë biznese të vogla nga rritja e çmimit të energjisë.

“Kemi pasur tre vite thatësirë në krahasim me 10 vitet e fundit. Por ja kemi dalë të qëndrojmë me parashikimet. Edhe pse ka pasur çmime rekord, si 31 gushti që arriti në 1044 euro për megavator. Por me punën e mirë që u bë me kaskadën e Drinit dhe duke optimizuar rezervën energjitike dhe depozitimin e energjisë, ja kemi dalë që të mbronim qytetarët. 1 milion e 90 mijë abonentë familjarë dhe 172 mijë biznese të vogla. U mor edhe një vendim për biznesin në tensionin e mesëm 7 mijë e 200 prej tyre”, tha Balluku.