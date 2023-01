I ftuar ne emisionin ”Start” ne Tv1 Channel shkrimtari David Borseta

Mengjesin e sotem ne emisionin ‘’Start’’ ne nje interviste shume interesante ishte shkrimtari i njohur shkodran, David Borseta. Ai foli per vitin qe sapo lam pas ku tha se per te ishte nje vit intensiv i mbushur me shume pune e krijime te reja por qershia mbi torte ishte cmimi ‘’Shkrimtari me i mire i vitit 2022’’ ne Best 10 North. Ky cmim i erdhi si nje dhurate dhe nje shperblim per mundin e bere gjate te gjithe vitit.

Borseta: Per ato qe merren me letersi, viti eshte intensive. Panvaresisht se te shkruash eshte art, eshte kenaqesi, dhe kalim kohe per disa persona. Ka momente ku perqendrohesh dhe duhet te lesh pas dore te tjera pune per tu marre me letersine, ka dhe momente ku duhet marre serjozisht pjesa e fabules dhe e kritikes qe do te presesh me pas. Te gjitha keto bejene qe te jesh sa me i vemendshem tek pjesa qe ti shkruan. Ka edhe lodhjen e vet por une e shikoj gjithmone tek pjesa e kenaqesise qe me jep. Ne fund kur vleresohesh e shikon se ja ka vlejtur ajo qe ti ke bere.