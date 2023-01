30-vjetori i marrëdhënieve Shqipëri-Ukrainë, Xhaçka: Miq të vërtetë në anën e duhur të historisë

Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka ka kujtuar sot 30-vjetorin e marrëdhënies së shtetit tonë me Ukrainën.

Përmes një mesazhi në rrjetin social ‘Twitter’ Xhaçka thekson se dy vendet janë miq të vërtetë në anën e duhur të historisë.

“Kanë kaluar 𝟑𝟎 vjet që kur Shqipëria dhe Ukraina vendosën marrëdhëniet diplomatike si dy vende që dolën nga tirania në botën e lirë. Sot ne jemi krenarë që qëndrojmë pranë Ukrainës si miq të vërtetë në anën e duhur të historisë. Rezistenca heroike e Ukrainës është një luftë për liri dhe refuzim i një rikthimi në tiraninë nga e cila kemi dalë të dyja vendet shumë kohë më parë. Kjo është arsyeja pse Shqipëria do të mbështesë Ukrainën dhe popullin e saj me maksimumin e aftësive të saj derisa të triumfojë kundër luftës së paligjshme të agresionit të Rusisë.

Shqipëria dhe Ukraina i përkasin familjes së kombeve të lira dhe demokratike dhe të dyja kanë një të ardhme në familjen Euro-Atlantike. Me rastin e këtij 30-vjetori, jam e lumtur të njoftoj se Shqipëria do të rrisë nivelin e saj të përfaqësimit në Kiev duke hapur ambasadën e saj në Ukrainë. Pres me kënaqësi vijimin e bashkëpunimit me mikun dhe kolegun tim Dmytro Kuleba për të avancuar dhe forcuar bashkëpunimin tonë edhe më tej në të ardhmen.

#StandwithUkraine”, shkruan Xhaçka.