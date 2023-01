“Programi i futbollit për Shkollat”, Armand Duka dhe ministrja Kushi firmosin marrëveshjen

Federata Shqiptare e Futbollit dhe Ministria e Arsimit e Sportit do të nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi në kuadër të projektit “Programi i Futbollit për Shkollat” që do të realizohet me mbështetjen e FIFA-s.

Marrëveshja do të nënshkruhet nga Presidenti i FSHF-së, Armand Duka dhe Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi, ndërkohë që për të implementuar këtë bashkëpunim do të ngrihet një grup i përbashkët pune që do të koordinojë programin në të gjitha fazat duke përfshirë edhe FIFA-n. Ky program do të zbatohet në 116 shkolla në të gjithë Shqipërinë, teksa numri i mësuesve dhe veçanërisht fëmijëve të përfshirë do të jetë shumë i madh.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje do të jetë mbështetja e shkollave, duke trajnuar mësuesit e edukimit fizik për të zhvilluar dhe zbatuar sportin e futbollit në aktivitetet jashtëshkollore. Gjithashtu marrëveshja do të sigurojë mbështetjen e shkollave duke shpërndarë materiale për zhvillimin e sportit të futbollit nëpërmjet FSHF-së.

Përmes këtij bashkëpunimi FSHF dhe MAS synojnë të ndihmojnë në zhvillimin pozitiv të aftësive fizike dhe një jete më të shëndetshme të fëmijëve dhe nxënësve; të ndihmojnë në krijimin e besimit në vetvete dhe disiplinës tek fëmijët dhe të rinjtë; të ndikojnë në rritjen e bashkëveprimit social dhe minimizimit të individualizmit; të ndihmojnë në përmirësimin e performancës në procesin e të mësuarit; të promovojnë e të zhvillojnë praktika gjithëpërfshirëse për nxënësit me aftësi ndryshe; të promovojnë dhe shpërndajnë kulturën e mundësive të barabarta, duke mbështetur pjesëmarrjen e femrave, në të gjithë nivelet e praktikës së tyre sportive si edhe të promovojnë e të implementojnë një edukatë të pastër sportive.

Pas nënshkrimit dhe ngritjes së grupit të punës do të vijohet fillimisht me trajnimin e personave të përzgjedhur për këtë projekt, të cilët më pas do të trajnojnë mësuesit e edukimit fizik në shkollat përkatëse.