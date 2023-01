146 milionë euro për projektet në bujqësi e blegtori.

146 mln euro është shuma e përgjithshme e IPARD 3, me të cilën do të mbështeten projektet për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Kushdo që ka një projekt në zonat rurale mund të aplikojë duke filluar nga muaji mars.

Në muajin mars nisin aplikimit për përfitimin e fondeve në mbështetje të bujqësisë nga fondet e IPARD III. Në total janë 146 mln euro, që do të shkojnë për financimin e projekteve të reja dhe mbështetjes së fermerëve aktivë. Këtë vit, skema do të zgjerohet me 5 masa të reja, për të cilat do të investohen 33 mln euro.

Nga këto 16 mln euro do të shkojnë për përmirësimin e infrastrukturës rurale, 7 mln për mbrojtjen e pyjeve, 5 milionë për zbatimin e strategjive që mbeshtesin grupime lokale në fusha social-kulturore dhe pjesa tjetër përmirësimin e prodhimeve bujqësore dhe shërbime këshillimi.

Gjithashtu nën këtë program sipas raportit të marrëveshjes së miratuar nga Kuvendi janë parashikuar edhe sektorë të rinj që marrin fokus kryesor, si sektori i ullirit, bimët mjekësore aromatike dhe përpunimi i produkteve të peshkimit.

Për sektorin e vajit të ullirit aplikimet do të kryen nga bashkitë dhe fermerët, për ngritjen e pikave të grumbullimit dhe përpunimit, duke zbatuar për herë të parë projektin pilot në 4 bashki për bashkimin e fermerëve.

Ndërkohë, nga thirrjet për fondet IPARD II me vlerë 145 mln euro janë disbursuar 54 mln euro për 479 biznese, nga 1190 që aplikuan me projekte konkrete.