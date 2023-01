Besi Bekteshi: Rikthimi i Orkestres Sinfonike ka ndodhur ne vitin 2007 nga Kujtim Alija

Ne hapsirene e te ftuarit te dites ne emisionin ‘’Start’’ u diskutua nje teme shume aktuala qe po merr vemendjen e te gjitheve ne Shkoder. U prezantua disa dite me pare rikthimi i Orkestres Frymore te qytetit te Shkodres, 32 vite me pas. A eshte e vertete qe u rikthye 32 vite me pas kjo orkester? Kemi fakte qe jane hedhur per rikthimin e orkestres ne vitin 2007, ku i ndjeri Kujtim Alija beri te mundur rikthimin e kesaj orkestre. Per kete dhe shume debate te tjera qe kane lindur lidhur me kete tematik ka folur i ftuari i dites, Besi Bekteshi.

‘’Nuk eshte e para here qe ne Shkoder behen veprime te tilla. E gjithe problematika ketu nuk ndahet ne shume pjese, qendron ne nje pike dhe kjo pike jane vitet, 32 vite. Kjo nuk eshte e vertete dhe jo vetem qe nuk eshte e vertete por ka pasoja qe te lene me kuptu qe thjeshte perdoret per propagand.

Ka filluar fushata elektorale dhe po fillon ne menyre te mbrapshte, ne menyre te palogjikshme per sa i perket jo vetem mosmirenjohjes qe perdore ndaj figurave. Me tragjikja eshte se ktu je edhe mosmirenjohes ndaj ngjyres se vete partis tende. Te asaj qe e ka pasur bashkine ne vitet 2006-2007.

Kur rikthehet nje orkester nuk mund te rikthehet pa lejen e bashkise Shkoder qe atehere ishte kryetare bashkie Lorenc Luken. Nderkohe kryetari i sotem i bashkise ishte ne Tirane, nuk ishte ne Shkoder, ne idene time.

Kur vjen fizikisht nuk ka rendesi se si ka ardhur financjarisht, ajo ka ardhur aty dhe jo mbas 32 viteve sic duan ta sjellin sot. Nuk e di se cfare eshte kjo lloj ideje e mohimit te mundit, djeses dhe sakrifices te atyre qe kane qene me perapara.’’- tha nder te tjera Besi Bekteshi mengjesin e sotem.