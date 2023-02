Konferenca e katërt e muzeut të Bankës së Shqipërisë, Margariti: Sfida më e madhe akesi digjital

Ministrja e Kulturës, Elva Margariti në konferencën e katërt të muzeut të Bankës së Shqipërisë foli për akesin digjital.

Margariti u shpreh se sfida më e muzeve në botë është aksesi digjital por Shqipëria është në rrugën e duhur.

“Jemi në rrugën e një revolucioni digjital. Takohemi në kontekst tjetër dhe me mundësi të re.

Sfida është qaja më digjitale e koleksioneve dhe kërkimore shkencore. Sfida në epokën digjitale është përqafuar nga ana bankare. Këtu studiuesit dhe studentët kanë mundësinë dhe eksesin më të madh për studime. Do doja që bankat të ishin mbështetje fortë ku përmes fondacioneve të mbështesë dhe kulturën. Numri i vizitoreve në aktivitet kulturore po shtohet në mënyrë eksponenciale. Jo vetëm që mbështetet kultura, por ngrihet në tjetër nivel. Ko do sjellë dhe një ndalesë të imigracionit të këtyre aftësive jashtë. Në këtë plate, do të ndajmë jo vetëm sfida. Periudha historike lidhet me ato zhvillime që nuk janë të mirë paraqitura në muze. Kjo influencë po vjen më e fortë falë studentëve. Ato çka gjejmë të gdhendura në monedha janë të studiuara. Pas tërmetit kemi pasur mundësi të rishikojmë Muzeun Arkeologjik në Durrës, që janë momente të mira reflektimi për ne në fushën e dijes”, tha Margariti.