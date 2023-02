Një javë nga tërmeti shkatërrues, më shumë se 34,000 njerëz të vdekur në Turqi dhe Siri

Numri i të vdekurve në Turqi dhe Siri pas tërmetit katastrofik të së hënës ka arritur në të paktën 34,179 të dielën.

Numri i të vdekurve në Turqi ka arritur në 29,605, tha të dielën Qendra Turke e Koordinimit të Emergjencave SAKOM.

Numri i konfirmuar i vdekjeve në Siri është 4,574. Ky numër përfshin më shumë se 3,160 në pjesët e kontrolluara nga opozita në veriperëndim të Sirisë, sipas ministrisë së shëndetësisë të autoritetit qeverisës të Qeverisë së Shpëtimit.

Numri i vdekjeve siriane përfshin gjithashtu 1,414 vdekje në pjesët e kontrolluara nga qeveria të Sirisë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve SANA.

Ambasadori i SHBA-së i kërkon Këshillit të Sigurimit të OKB-së të miratojë më shumë pika aksesi të ndihmës për Sirinë

Ambasadorja e SHBA në Kombet e Bashkuara Linda Thomas-Greenfield i kërkoi të dielën Këshillit të Sigurimit të OKB-së të miratojë dy pika shtesë aksesi për të ofruar ndihma në pjesët e Sirisë të goditura nga tërmeti vdekjeprurës javën e kaluar.

“Njerëzit në zonat e prekura po mbështeten tek ne. Ata po i bëjnë thirrje njerëzimit për të ndihmuar në momentin e tyre të nevojës”, tha Thomas-Greenfield në një deklaratë.

“Ne nuk mund t’i zhgënjejmë ata, duhet të votojmë menjëherë një rezolutë për t’i kushtuar vëmendje thirrjes së OKB-së për autorizimin e kalimeve kufitare shtesë për dërgimin e ndihmës humanitare. Ne kemi fuqinë për të vepruar. Është koha për të lëvizur me urgjencë dhe qëllim.”

Dorëzimi i furnizimeve urgjente në zonat e goditura nga tërmeti në veri të Sirisë është komplikuar nga një luftë civile e gjatë midis forcave opozitare dhe qeverisë siriane, të udhëhequr nga presidenti Bashar al-Assad, i cili akuzohet për vrasjen e njerëzve të tij.

Rusia, e cila mbështet regjimin e Asadit, ka bllokuar më parë miratimin për një rrugë tjetër ndihme për Sirinë në OKB.

Koordinatori i Ndihmës Emergjente të OKB-së të dielën theksoi nevojën për të “hapur më shumë pika aksesi” për të marrë ndihmat më shpejt. Ndërkohë, kreu i grupit vullnetar të Helmetave të Bardha i kërkoi OKB-së të vepronte jashtë Këshillit të Sigurimit për të hapur tre vendkalime për ndihmë emergjente.

Shefja e Komisionit Europian premton mbështetje shtesë për Turqinë në bisedë me Presidentin Erdogan

Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka premtuar të forcojë ndihmën për Turqinë ndërsa vendi po përballet me pasojat e tërmetit shkatërrues të së hënës së kaluar.

Në një telefonatë të dielën, Von der Leyen i tha presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan se “Komisioni do të mobilizojë mbështetje shtesë dhe do t’i përgjigjet kërkesës së fundit të Turqisë për më shumë kapacitet strehimi – në veçanti tenda, batanije, ngrohëse”, sipas një leximi të thirrjes nga BE.

Von der Leyen përcolli “ngushëllimet e saj më të thella dhe ato të Bashkimit Evropian për humbjen katastrofike të jetëve dhe shkatërrimin e shkaktuar nga tërmeti i fundit”, shtohet në deklaratë.

BE shpreson të mbledhë fonde shtesë për Turqinë dhe Sirinë gjatë një konference donatorësh që do të mbahet në Bruksel në mars.

Në një njoftim për shtyp të mërkurën, blloku tha se operacioni i tij në rajonet e prekura është një nga “operacionet më të mëdha të kërkim-shpëtimit” të kryera përmes Mekanizmit të tij të Mbrojtjes Civile. Gjithsej 21 vende anëtare të BE-së dhe tre shtete pjesëmarrëse kanë ofruar deri më tani 38 ekipe reagimi, të përbërë nga 1,651 persona dhe 106 qen kërkimi dhe shpëtimi.