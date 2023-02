I ftuar në emisionin ”Sport Show” në Tv1 Channel ,Alsid Tafili, futbollist dhe menaxher

Nje fitore mjaft e rendesishme e Vllaznise diten e diel ndaj Tiranes, beri qe te rris entuzjazmin e tifozeris shkodrane. Ndeshja e luajtur ne ‘’Loro Borici’’ ku tifoz te shumte mbeshteten skuadren kuqebluh i solli Vllaznise fitoren e merituar. Kjo ndeshje u komentua mbremjen e se henes ne emisionin ‘’Sport Show’’ ne Tv1 Channel, ku te ftuarit folen se si e perjetuan fitoren dhe se si e shikojne Vllaznine ne kete periudh. Alsid Tafili u shpreh shume i kenaqur per kete ndeshje sepse u rihap gara per titullin dhe me ate qe pame te dielen Vllaznia e meriton te dali Kampion.

‘’E diela u kthye ne nje dite festive ne Shkoder sepse rihapi garen per titull dhe mendoj me lojen qe eshte luajtur Vllaznia e meriton te dali Kampion. Nje ekip shume solid dhe luftarak tregoi qe eshte edhe per vendin e pare.

Te gjithe jemi te kenaqur me ndeshjen dhe emocionet ne tribune ishin shume te medha. I pergezoj djemt dhe trajnerin sepse e kishin studiuar shume mire ndeshjen dhe kundershtarin. Si ne pjesen e pare ashtu dhe ne te dyten u ndryshua dhe formacioni here pas here duke i dhene impulse lojes, mendoj ekipi e meritoj fitoren dhe i pergezoj te gjithe.’’- shtoi mes te tjerash Tafili.