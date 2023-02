Eshte prezantuar projekti per rikonstruksionin e poliklinikes se Shkodres, per te cilen investohet 116 milione leke te reja. Te pranishim ishin Ministrja e Shendetesise Ogerta Manastirliu, ministrja e shtetit per marredheniet ne Kuvendin e Shqiperise, Elisa Spiropali, deputeti i Qarkut te Shkodres, Agron Çela, prefektja Majlinda Angoni.

Kjo poliklinik eshte ndertuar me shume se para 50 viteve. Ne vitin 1997 i eshte bere nje rikonstruksion.