Berisha mbledh sot Kryesinë, zbulohet hapi i radhës i PD, çfarë pritet të ndodhë të dielën

Partia Demokratike, pas mbledhjes së Kryesisë që do të zhvillojë ditën e sotme në orën 12:00, duket se do të vijojë me hapin e radhës.

Ditën e diel, në orën 17:00, PD do të mbledhë Këshillin Kombëtar për të diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit politike.

Kujtojmë se ditën e djeshme, Gjykata e Apelit zhbëri vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri, duke kthyer çështjen e vulës së PD për rigjykim në Shkallën e Parë.

Vendimi i Zhukrit njihte si legjitim Kuvendin e Sali Berishës, atë të 11 dhjetorit 2021.