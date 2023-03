Rama në Berlin, Olaf Scholz: Samiti i radhës në Tiranë më 16 tetor

Kryeministri Edi Rama ndodhet për një vizitë zyrtare në Berlin.

Në një konferencë të përbëshkët me Ramën, Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se Samiti i radhës do të mbahet në Tiranë më 16 tetor.

“Më 16 tetor samiti do të zhvillohet në Tiranë. Për herë të parë do të zhvillohet në kryeqytetin e një vendi të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrësit nënshkruan tre marrëveshje të rëndësishme. Shqipëria në janar ishte i vendi që i ratifikoi të treja marrëveshjet, është një model i mirë për rajonin, garantohen tre liritë bazë, e personave mallrave e kapitalit dhe shërbimeve. Për qeverinë gjermane këto kanë rëndësi strategjike. Shpresojmë që t’i presim si anëtarë në BE. Përparimet e Shqipërisë janë një sinjal i mirë“, tha Scholz.

Kjo është hera e parë në historinë 10-vjeçare të procesit të Berlinit.