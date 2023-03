Berisha apo Alibeaj? KQZ vendos sot se kush futet në zgjedhjet e 14 Majit me vulën e PD-së

Pas sherreve dhe përçarjes prej 1 viti, sot do të vendoset fati i Partisë Demokratike, nëse do të regjistrohet apo dhe cili prej kampeve do të regjistrohet për zgjedhjet lokale të 14 Majit nën vulën e PD-së.

Kërkesë për regjistrim në zgjedhje kanë bërë të dyja grupimet në selinë blu. Të parët dorëzuan dokumentacionin pjesa që drejtohet nga Sali Berisha mbrëmjen e së dielës. Të hënën bënë kërkesë për regjistrim edhe pala që njeh Enkelejd Alibeajn me një autorizim të firmosur nga kryetari i dorëhequr, Lulzim Basha.

Ndërkohë ditën e djeshme, ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim në Kryesinë e Kuvendit u takua me Enkelejd Alibeaj, kryetar i komanduar i Partisë Demokratike.

Në bashkitë kryesore, Partia Demokratike do të dalë me kandidatë të unifikuar për kryetarë bashkie. Ky është parashikimi që bën Aleksandër Biberaj, Anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së. I pyetur nëse mendon se grupimi i Alibeajt do të zgjedhin të tërhiqen në këto raste, Biberaj theksoi se ai grupim në fakt nuk i ka kandidatët për këto bashki.