Presidenti Begaj në Azerbajxhan, merr pjesë në forumin ndërkombëtar në Baku

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, SH.T. Z Bajram Begaj do të marrë pjesë në “Global Baku Forum” me temë “The world of Today; challenges and hopes” që po mbahet këto ditë në Baku, Azerbajxhan.

Ky forum organizohet nga “Nizami Ganjavi International Center“ me qendër në Baku, i cili ka si mision promovimin e Edukimit, Tolerancës, Dialogut, Mirëkuptimit dhe Shoqërisë së Përbashkët.

Bordi i tij përbëhet nga disa presidentë, kryeministra, akademikë e ambasadorë të rëndësishëm nga vende të ndryshme të botës.

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, SH.T. Z Bajram Begaj është pjesë e sesionit me temë “Ballkani perëndimor në kontekstin e Bashkimit Evropian”.

Ndërkohë është parashikuar që Kreu i Shtetit të zhvillojë takime bilaterale me homologun e tij; Presidentin e Azerbajxhanit, SH.T.Z Ilham Aliyev, me Presidentin e Republikës së Bullgarisë SH.T.Z Rumen Radev, etj