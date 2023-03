Bajram Begaj takim me presidentin e Azerbajxhanit: Fryma e bashkëpunimit do çojë përpara marrëdhëniet mes dy vendeve

Presidenti Bajram Begaj ka zhvilluar një takim zyrtar me Presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev.

në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit ka zbuluar se me homologu azerbajxhanas u diskutua në lidhje me çështjet e energjisë dhe problematikat në rajon.

Begaj deklaroi se fryma e bashkëpunimit dhe e mirëkuptimit që ekziston midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit do të çojë përpara marrëdhënien mes dy vendeve.



Postimi i plotë:

Kënaqësi të takohesha me Presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, në kuadër të “Global Baku Forum”.

Bisedimet tona u fokusuan tek çështjet e energjisë dhe rajoni, si dhe tek mundësitë për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dy palëshe, veçanërisht në fushën e ekonomisë dhe turizmit.

Shpreha besimin se fryma e bashkëpunimit dhe e mirëkuptimit që ekziston midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit do të çojë përpara marrëdhënien mes dy vendeve.