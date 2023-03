PS gati për 14 Majin, Rama mbledh nesër ministrat dhe drejtuesit e qarqeve

Partia Socialiste është gati për zgjedhjet lokale të 14 Majit, të paktën nuk ka problemet si PD-ja me KQZ-në. Kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama do të mbledhë nesër pasdite ministrat, por dhe drejtuesit e qarqeve.

Do të jenë dy mbledhje të ndryshme ku Rama do flasë për arritjet por dhe për ato që mund të bëhen.Temë e diskutimit mendohet se do të jenë emrat që do të kandidojë PS në zgjedhje vendore.

Gjatë kësaj kohe, PS ka kryer disa sondazhe për kryetarët aktualë, ndërkohë që drejtuesit e qarqeve janë marrë me organizimin por dhe me propozimet e bazës.