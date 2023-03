Nis vizita e Kurtit në Tiranë, pritet nga Begaj në Presidencë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka nisur vizitën e tij në Tiranë ditën e sotme. Ai është pritur fillimisht në Presidencë nga kreu i shtetit, Bajram Begaj.

Më pas pritet që Kurti të takohet me kryetaren e parlamentit, Lindita Nikolla në Kryesinë e Kuvendit. Ndërsa në fund, ai do të takohet me kryeministrin Edi Rama.

Të dy do të zhvillojnë një drekë pune në vilën qeveritare 30 në kryeqytet. Vizita e Kurtit në Tiranë vjen pas takimit të Ohrit me Presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç më 18 Mars.