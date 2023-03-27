Monday, March 27, 2023
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Politikë

Zgjedhjet e 14 majit, koalicioni “Bashke fitojme” publikon emrat e plote të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak Shkodër

By Redaksia TV1 CHANNEL

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Pak ore perpara Zyrtarizimit! Koalicioni  “Bashke fitojme” ka publikuar listat me emrat e plote të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak Shkodër.

FLORJAN FLORJAN
IZMIRA ULQINAKU
JONIZ OSMANAGAJ
IRENA SHESTANI
ARTAN HAXHI
ELMIRA NDREVASHAJ
GJENARIN KAPCARI
IRMA KOPLIKU
ELIS DOÇI
VALJETA GOLEMI

ELIONA SHKRELA

VINÇENS MARKU

NADIRE SHABA

ALEKSANDER PASHUKU

NIKOLLË MARKU

BLERINA KRAJA

GEZIM ALIBALI

JASMINA LICI

AGUSTIN VUKSANI

MARIELA ÇEKINI

FATMIR MATI

ANA MILA

GLEDIS DEDA

LEONA QOKTHI

ORJON LUKAJ

BRUNA GJELUCI

DRITAN QAFARENA

ARJOLA ZEFI

ORALD MEMA

MAJLINDA SEKJA

FATJON MANI

ELIDONA HOXHA

IZMIR ALETI

FLUTURA SHIMA

ORHAN PLAKU

SEIDA ELEZI

MARTIN NDREKA

NEVILA HAMJA

RUBIN DASHI

JASER SOKOLI

INGRIT GUSHTA

ARDIT ÇOBAJ

IRIS ZENELI

METIN SUMA

SEDA ÇANO

AUREL LAZRI

ESMERALDA ZENELI

ALESIA MICULI

ETJELA TUSHA

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