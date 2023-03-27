Zgjedhjet e 14 majit, koalicioni “Bashke fitojme” publikon emrat e plote të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak Shkodër

Pak ore perpara Zyrtarizimit! Koalicioni “Bashke fitojme” ka publikuar listat me emrat e plote të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak Shkodër.
FLORJAN FLORJAN
IZMIRA ULQINAKU
JONIZ OSMANAGAJ
IRENA SHESTANI
ARTAN HAXHI
ELMIRA NDREVASHAJ
GJENARIN KAPCARI
IRMA KOPLIKU
ELIS DOÇI
VALJETA GOLEMI
ELIONA SHKRELA
VINÇENS MARKU
NADIRE SHABA
ALEKSANDER PASHUKU
NIKOLLË MARKU
BLERINA KRAJA
GEZIM ALIBALI
JASMINA LICI
AGUSTIN VUKSANI
MARIELA ÇEKINI
FATMIR MATI
ANA MILA
GLEDIS DEDA
LEONA QOKTHI
ORJON LUKAJ
BRUNA GJELUCI
DRITAN QAFARENA
ARJOLA ZEFI
ORALD MEMA
MAJLINDA SEKJA
FATJON MANI
ELIDONA HOXHA
IZMIR ALETI
FLUTURA SHIMA
ORHAN PLAKU
SEIDA ELEZI
MARTIN NDREKA
NEVILA HAMJA
RUBIN DASHI
JASER SOKOLI
INGRIT GUSHTA
ARDIT ÇOBAJ
IRIS ZENELI
METIN SUMA
SEDA ÇANO
AUREL LAZRI
ESMERALDA ZENELI
ALESIA MICULI
ETJELA TUSHA