Benet Beci takim me kandidatët për Këshillë Bashkiak të partisë Socialiste

Benet Beci ka ndare me ndjekesit e tij ne Facebook foto nga takimi me kandidatet per Keshillin Bashkiak. Ne kete takim ishte e pranishme ministrja Elisa Spiropali dhe prefektja Majlinda Angoni.

Postimi i plote:

Me kandidatët e propozuar nga Partia Socialiste për Këshillin Bashkiak. Është takimi i parë i të gjithëve bashkë, drejt një fushate me propozime konkrete programesh e planesh për zhvillimin e bashkisë. Secili prej tyre me aftësitë, përvojën dhe motivimin për të qenë aktiv e i dobishëm në ndërtimin e #shkodrapozitive. Na shkoftë mbarë!