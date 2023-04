Nis sot zyrtarisht fushata elektorale, OSBE bën thirrje për qetësi, Begaj kërkon proces të rregullt

Nis sot zyrtarisht fushata elektorale në kuadër të zgjedhjeve lokale të 14 majit, ku do të votohet për 61 kryebashkiakët e rinj dhe Këshillat Bashkiakë. Gazetari Ergys Gjençaj raportoi në një lidhje live për News24 se sot nuk pritet që të kemi nisje zyrtarisht të fushatës por do të vijohet si normalisht me takimet elektorale.

Dje OSBE-ODIHR bëri thirrje për paqe, ndërsa presidenti Bajram Begaj kërkon garantimin e procesit të rregullt.

Kreu i shtetit dha mesazhe të forta dhe porosi për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor duke i kërkuar institucioneve përgjegjëse që të monitorojnë fushatën elektorale me kujdes dhe të dënojnë çdo fenomen që mund të cenojë procesin zgjedhor, mes tyre edhe shit blerjen e votës. Kujtojmë se dje KQZ hodhi shortin ku u përcaktua renditja e kanidatëve të bashkive në fletët e votimit dhe ata të për këshillat bashkiakë.

Në bashkinë e Tiranës, kryebashkiaku Erion Veliaj do të mbajë numrin 4, Pas tij, i pesti, në fletën e votimit renditet Belind Këlliçi i Koalicionit Berisha-Meta ndërsa i 6-ti Roland Bejko i PD zyrtare. Numri 1 do të mbahet nga kandidati i Lëvizjes Bashkë, Arlind Qorri. I dyti në fletën e votimit është kandidati komunist Marko Dajti, që u fut në zgjedhje me firmën e Flamur Nokës, ndërsa e 3-ta Lajla Përnaska nga PDIU-ja.

Në listën për këshillat bashkiak, shorti renditi të parin koalicionin Meta-Berisha ‘Bashkë Fitojmë’, PS-ja radhitet e dyta, ndërsa mes 40 partish në këtë listë Partia Demokratike me kryetar të komanduar Enkeleid Alibeajn do të mbajë numrin 9, i njëjti numër që e identifikoi atë edhe në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të dy viteve më parë.