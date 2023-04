Presidenti Begaj, i shoqëruar nga bashkëshortja, viziton Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar

“Në vijim të nismës për promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare, së bashku me Armandën vizituam Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë.

Rreth 150 kryemjeshtra të artit mesjetar, që nga Onufri te Konstandin Shpataraku, mund të eksplorohen nga afër, duke dëgjuar për ta edhe përmes një audio-guide në 4 gjuhë, ku veçanti është përfshirja e gjuhës ukrainase. Kjo gjuhë është bërë pjesë e audio-guidës së muzeut, përmes një iniciative të kërkuar nga Zonja e Parë e Ukrainës, Olena Zelenska, me mbështetjen e Armandës, duke konfirmuar nje tjetër herë se popujt mund dhe duhet të komunikojnë me njëri-tjetrin përmes vlerave më të larta njerëzore“, shkruan Presidenti Bajram Begaj në një postim në rrjetet sociale, ndërsa ka postuar edhe një video nga kjo vizitë.