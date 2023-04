Rritja e rrogave, ministrja e Financave tregon nga do të gjenden fondet

Mëngjesin e sotëm ministrja e Financave Delina Ibrahimi ka bërë me dije se është miratuar projektligji për rritjen e pagave për punonjësit e IT, mjekët, infermierët, policët, mësuesit etj.

Sipas saj, rritja e pagave në prag të zgjedhjeve të 14 majit, parashikohen që të mblidhen nga fondet e rritjes së të ardhurave dhe rialokimet e brendshme.

“Miratuam një projektligj të rëndësishëm, konkretisht është projektligji për kompetencat, përcaktimin e pagave, trajtimet e tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në administratën publike si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi. Ky projektligj i hap rrugën disa kompetencave të qeverisë për të përcaktuar disa kategori pagash që janë diskutuar edhe më herët

Sot kemi filluar dhe miratuar disa projektvendime për rritjen e pagave për sektorin shëndetësor, arsimor dhe sigurisë, konkretisht për policinë e burgjeve, gardën dhe zjarrfikësit. Në zbatim të vendimit të marrë më parë, nga 1 prilli do të rriten edhe pagat e punonjësve mbështetës të administratës publike.

Kjo rritje do të jetë e ndarë në dy faza. Pra rriten me pagat e vitit 2023 ndërsa do të ketë rritje edhe në vitin 2024.