Kthimi i lundrimit mbi liqen dhe Bunë nuk është më vetëm një ëndërr

Kandidati i partise Socialiste, Benet Beci ka nisur paraqitjen më të detajuar të elementeve kryesore të projektit për hyrjen e Shkodres.

Postimi i Plote:

Për shekuj me radhë brigjet e Bunës në të dyja anët e lumit, në zonën ku tani ndodhet ura e Bunës, kanë qenë një zonë që priste dhjetëra anije duke ngarkuar e shkarkuar mallra apo peshk nga Buna e Liqeni. Aty pranë kishte punishte për ndërtimin dhe riparimin e varkave, varka që ishin të famshme për format e tyre të bukura dhe siluetat plot stil.

Ndërtimi i portit dhe i muzeut të lundrimit krijon dy elemente të ndërthurura që sjellin në vëmendje një prej elementeve që e kanë bërë Shkodrën një qendër të rëndësishme ekonomike në rajon.

Porti ka një dimension 60 me 20 metra. Ka një platformë lundruese që krijon akses të kollajtë për në mjetet lundruese dhe lidhet me bregun me një urë këmbësore elegante.