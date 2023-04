Benet Beci u përgjigjet disa pyetjeve për parkun në Hyrje të Shkodrës

Kandidati i partise Socialiste, Benet Beci i eshte pergjigjur disa pyetjeve per parkun ne hyrje te Shkodres.

Postimi i plote:

Qëkur kam postuar për herë të parë projektin strategjik për hyrjen e Shkodrës, ka pasur një interes të jashtëzakonshëm nga qytetarët Shkodranë dhe jo vetëm. Si çdo projekti i këtyre përmasave është e paevitueshme që të ketë dëshirë dhe entuziazëm, por edhe mosbesim dhe kritika. Pa marrë përsipër të zëvendësoj rolin e autorëve të projektit e të bëj arkitektin, urbanistin dhe inxhinierin, po përpiqem t’u jap përgjigje disa pyetjeve që kanë qarkulluar në lidhje me projektin:

Ky është një projekt i plotë urbanistik, arkitektonik dhe inxhinierik i financuar nga Qeveria Shqiptare nëpërmjet Fondit të Zhvillimit për bashkinë Shkodër. Roli im në këtë projekt ishte përpjekja si deputet i sapozgjedhur në 2021 për të ndërprerë punimet e bypass loti 2 dhe për të parë për një zgjidhje të pranueshme për qytetin. Projektit i është dashur më tepër se 1 vit të zhvillohet duke pasur parasysh natyrën komplekse të ndërhyrjes dhe madhësinë e tij prej 18 hektarësh. Puna është udhëhequr nga studioja holandeze Casanova and Hernandez (studioja e arkitekturës që ka projektuar muzeun Marubi dhe sheshin e Shirokës) në bashkëpunim me studio inxhinierie të huaja e vendase.

2. A është ky projekt i mundshëm për t’u zbatuar?

Projekti është gati për t’u zbatuar, një pjesë e fondeve për zonën e portit pranë urës dhe sheshin pranë tij janë akorduar. Fondi i Zhvillimit ka kontraktuar dhe kompaninë zbatuese e cila po pret zbardhjen e lejes së ndërtimit për të filluar punimet për këtë pjesë. Për pjesën tjetër të parkut mbetem në kontakt të vazhdueshëm me Fondin e Zhvillimit dhe donatorë të tjerë dhe është plotësisht e mundur që brenda vitit të fillojmë nga puna edhe në pjesë të tjera të projektit, përveç portit tek i cili do të fillojmë menjëherë. Si kryetar bashkie i Shkodrës pas zgjedhjeve do ta kem shumë më të lehtë mundësinë për kërkim e gjetje fondesh për projektet tona.