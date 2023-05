Klomentina Drini i përgjigjet Fitim Zekthit: Fleta e votimit e tregon qartë kush është Kandidati i Partisë Demokratike…

Kandidatja per kryetare e bashkise e Partise Demokratike Vau Dejes i eshte pergjigjur permes nje postimi ne rrjetin social ”Facebook” anetarit te Kryesisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë teksa i ben me dije qe eshte ajo kandidatja sic shikohen edhe ne fleten e votimin dhe se nuk do te tërhiqet por do të triumfojë me rini dhe figura të pastra, sepse banorët e bashkisë Vau Dejës nuk mashtrohen më !