”S’ka më kohë!” Beci takim me banorët e rrethinave: Duhet përmirësuar cilësia e jetes së secilit prej tyre…

Benet Beci kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë e Shkodrës ka vijuar me takimet elektorale me banoret e rrethinave. Permes nje postimi ne rrjetin social ”Facebook” shkruan se tashme ska me kohe pas banoret jane lodhur me fjalet dhe premtime te cilat harrohen sapo mbaron fushata.

