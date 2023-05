Rama: Stadiumi i Vlorës, një tjetër qendër zhvillimi në qytet

Në Vlorë po zhvillohet sot finalja e konkursit ndërkombëtar për projektin e stadiumit të ri “Flamurtari”, e konsideruar si qendër tjetër e qytetit.

Në fjalën e mbajtur me këtë rast, Kryeministri Edi Rama u shpreh se ambicia është krijimi i modeleve të reja, ku stadiumet e qyteteve tona të mund të bëhen edhe motorë zhvillimi ekonomik e social.

“Me këto ndërhyrje ne synojmë të fitojmë jo vetëm stadiume të reja por edhe qendra të reja sociale e të jetës ekonomike që do të rrisin fuqinë e zhvillimit në të gjitha aspektet dhe do t’u afrojnë banorëve, vizitorëve e turistëve më shumë”, tha Rama.

Kryeministri theksoi se projektet e stadiumeve të Durrësit e Korçës kanë ngjallur interesin e qyteteve të tjera.

“Këto janë tre stadiumet e para, nuk janë fundi i një përpjekje të nisur që bashku me FSHF-në por janë vetëm vazhdimi. Ne do të ulemi dhe do të studiojmë se cilët do të jenë vagonët e tjerë që do t’i bashkohen këtij treni që lokomotivën e ka te Air Albania në Tiranë. Por janë edhe stadiumet e reja të Shkodrës, Elbasanit, Kukësit dhe së shpejti do të hapim edhe kantierin e stadiumit të dytë të Tiranës ‘Selman Stërmasi’ me një partneritet publik- privat, falë një prej studiove më të mëdha në Europë, nga Holanda”, tha Rama.