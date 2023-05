Kandidati i PS Benet Beci ndan disa opinione për punën e përbashkët në bashkinë e re pas 14 Majit

Nga kandidati i partise Socialiste per bashkine Shkoder, Benet Beci…

Do doja shumë të ndaja me ju disa opinione për punën e përbashkët që na pret në bashkinë e re të pas 14 Majit.

Prej shumë vitesh, institucioni më i rëndësishëm i qytetit tonë, është i përfshirë në problematika, të cilat vijnë për një pafundësi shkaqesh, përfshi edhe ato të përplasjeve politike. Kjo situatë nuk ju vë aspak nën akuzë, ju, specialistëve që keni punuar dhe punoni me përkushtim për të mirën e këtij qyteti. Problemet janë tek mënyra e keqmenaxhimit, dhe këtë më mirë se sa unë, e dini ju vetë, që si specialistë, e vuani çdo ditë në kurriz.

Siç edhe ju tashmë e dini, unë kam ambicie që të drejtoj një bashki, për të cilën politikë e vetme, do të jetë zhvillimi i qytetit dhe fshatrave, dhe mirëqenia e shkodranëve. Ky është dhe do të mbetet prioriteti im dhe i të gjithë personave që do të punojnë në bashkinë e re të Shkodrës.